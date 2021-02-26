銀娛去年虧損39.7億 呂志和冀年底復派息

受疫情衝擊下，博企無一不受打擊，銀河娛樂（027）昨日派發成績表，去年度盈轉虧，蝕39.7億元，2019年同期溢利約130億元；不派末期息；單計第四季，經調整EBITDA已按季轉賺10億元。銀娛主席呂志和表示，對澳門賭業的前景感到樂觀，並對疫苗有信心，冀今年年底能夠恢復派息。銀娛副主席呂耀東亦相信，澳門博彩業最壞情況已過去，該集團第四季亦「交到成績表」。



疫情下澳門實行入境限制措施，令訪客量減少，拖累銀娛去年度收入按年大跌75.2%，至128.8億元；至於農曆新年的情況，該集團財務總裁戴力弘透露，剛過去的新年期間訪澳旅客人數上升，其酒店入住率達到5成，零售銷售表現不錯，期望第四季的勢頭能夠延續。該集團去年經調整EBITDA（除息稅撥備及折舊前盈利）虧損10億元，前年則賺165億元。但隨著自由行於第三季逐步恢復，第四季度集團淨收益錄51億元，按年跌61%，按季急增2.3倍；季內經調整EBITDA錄得10億元，按年跌75%，但較第三季錄得的9.4億元虧損大幅改善。



港澳兩地近期陸續開始接種疫苗，呂志和指，相信疫苗「一定有啲作用」，並預料疫情在6至7個月後可轉趨穩定。銀娛副主席呂耀東表示，相信澳門博彩業的最壞情況已過去，去年9月份內地開放自由行後，市場表現顯著回升，集團於第四季亦「交到成績表」，相信疫苗推出以及實施旅遊氣泡後，對生意會有顯著幫助。



疫苗與旅遊氣泡將至



該集團去年博彩收益總額按年下跌81%，至115億元。其中，中場收益總額挫79%，至61億元，貴賓廳收益總額挫82%，至49億元，角子機收益總額跌81%，至4.77億元。呂耀東提到，內地早前通過刑法修正案，加重博彩相關法例的刑罰，預計貴賓廳業務會受到挑戰，相信未來澳門旅客將以高端中場客為主。



