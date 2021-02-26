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森松今招股 最多籌9.8億

2021-02-26 列印
　　內地壓力設備製造商森松國際（2155）今日起招股，最高集資9.8億元。公司去年首9個月於北美市場的收益下跌69.23%至1.04億元人民幣，公司執行董事湯衛華表示，去年主要受疫情影響，美國客戶的項目進度延遲，導致公司收入下降，而中美貿易戰導致關稅上升，公司目前亦在做全面應對，但強調核心產品競爭力仍較大。

  公司是次招股合共發售2.5億股，招股價介乎2.48至3.92億元，最高集資9.8億元，每手1000股，入場費為3959.5元，預計下周五（3月5日）截止招股，3月15日掛牌。        

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