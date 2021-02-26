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朝雲IPO籌31億 4646元入場

2021-02-26 列印
　　內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（6601）將於今日起招股，全球發售逾3.33億股，每股發售價介乎7.8至9.2元，最高集資30.67億元，每手500股，入場費為4646.35元，預計3月3日截止認購，3月10日掛牌，摩根士丹利及中金為聯席保薦人。

  朝雲集團主要開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品，包括盤香及電熱蚊香液、消毒液、廚房清潔劑等產品。

  在2015年至2019年期間，按零售額計，在中國家居護理行業中排名第四，於2019年市佔率達6.3%。

        

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