中環IFC外望——滙豐擬斥271.4億推亞洲業務

滙豐表示，35億美元的投資主要用作擴充財富管理隊伍，增加香港、中國內地及新加坡的分銷能力，提升整個亞洲的數碼財富管理能力及平台，以及開發新產品。該行目標於2025年或之前，成為亞洲首屈一指的財富管理公司。
另外，該行計劃在未來五年內招聘逾5000位前線財富管理專才，包括客戶關係經理、投資顧問及專家等；當中包括計劃聘請多達3000位財富規劃顧問，拓展集團在內地新推出的流動財富規劃服務。該項目於去年年中推出，目前滙豐在上海、杭州、廣州及深圳共有逾200位新財富規劃顧問。
滙豐1.6萬億美元的財富結餘中，近一半來自亞洲，相當於集團財富管理收益的65%。該行財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，未來五年，擬將內地私人銀行業務拓展至10個城市，並將中國內地及新加坡的尚玉客戶數量增加一倍以上。
快手前副總裁受賄被捕
中國第二大短片平台快手（1024）表示，該公司前副總裁趙丹陽因受賄被捕。快手向路透表示，趙丹陽曾擔任該公司副總裁，負責內容業務，於去年9月與兩名下屬一同被逮捕。
快手於2月5日在香港上市，上市首日市值即增至1.23萬億元，於港股排名第五，並獲快速納入成為國指及科指成份股。快手昨日收報339.2元，升3.67%，惟仍較高位417.8元回落23.2%。
高瞻