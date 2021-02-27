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阿里健康海底撈成藍籌新貴

2021-02-27 列印
■阿里健康、龍湖及海底撈成為恒指新貴，藍籌股總數由52隻增至55隻。
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　　恒生指數公司下周一將舉行發佈會，公佈改進恒指諮詢總結，不過昨日季度檢討，仍就恒指成份股作出改變。染藍熱門京東集團（9618）及比亞迪（1211）名落孫山，阿里健康（241）、龍湖集團（960）及海底撈（6862）則成為恒指新貴，藍籌股總數由52隻增至55隻，有關變動將於3月15日（周一）起⽣效。

　　近期備受關注的恒生科技指數，則加入海爾智家（6690）及萬國數據（9698），剔除丘鈦科技（1475）、心動公司（2400）、易鑫集團（2858）以及貓眼娛樂（1896），成份股由32隻減至30隻。

海爾萬國納入科指

　　恒生中國企業指數成份股則加入農夫山泉（9633）及碧桂園服務（6098），剔除中石油（857）、海螺創業（586）、恒安國際（1044）及華潤燃氣（1193），成份股數目由52隻減至50隻。

　　阿里健康為阿里巴巴（9988）系內主要從事醫藥電商及互聯網醫療的旗艦，目前市值近3500億元。至於內房股龍湖及內地餐飲股海底撈，市值分別為2787億元及3373億元。

京東比亞迪染藍夢碎

　　市場一直估計阿里健康有望染藍，相反龍湖及海底撈晉身藍籌則有點爆冷味道，而海底撈更會是唯一藍籌餐飲股。豐盛金融資產管理董事黃國英表示，今次爆冷染藍的股份，對股價有一定有正面刺激作用，至於京東及比亞迪落選，短期沽壓會較重。

　　另外，恒生綜合指數成份股亦由493隻增加至500隻，長江生命科技（775）、世茂服務（873）、合景悠活（3913）等中選。由於成為指數成份股有條件納入滬深港通投資名單內，可獲北水投資，變動亦備受關注。

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