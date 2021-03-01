憂人行收水 北水或斷流 港股短線料續調整

美國10年期債息曾急升至1.6厘，引發上周環球股市急挫，其後回落至1.4厘，令市場恐慌情緒暫見緩和，分析料，雖然債息短期再度上升空間有限，但人行「收水」、北水流入未改善等不明朗因素籠罩下，港股似乎尚未見底，短期仍有調整空間，料恒指企穩後反彈至29500點遇阻，其後將下試28000至28500點，建議可趁機調整投資組合。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，環球股市仍深受債息影響，雖然短期內債息明顯回落可能性不大，但再升穿1.6厘空間有限，債息雖不利好大市，但未至於帶來過大壓力。另外，他認為人行是否「收水」、上市公司業績公佈以及兩會出台政策，均左右大市表現。



專家籲換馬內銀股



溫傑續指，經過上周大跌市後，恒指未來數日將稍微企穩，或出現小幅回穩，恒指全周或在28500至29500點波動；惟受不明朗因素影響，恒指彈完後將繼續下試，於28000至28500點見底。他認為投資者可先忍手，待大市跌穩後再行動，建議考慮換馬內銀股，調整資產組合中新經濟股份過多情況。



第一上海首席策略師葉尚志認為，最近債息率上升未必真正反映通脹回升，有可能是美國刺激經濟信號，債息率回升給予港股回吐藉口，加上北水在春節假期後未有太大改善，兩次錄得淨流出，港股承接力受影響，因此預計港股本周將呈現反覆及調整格局，料恒指反彈至29500點有阻力，但跌穿28000點機會不大。



恒指三月走勢難以預料，翻查港股過去10年紀錄，每年春節過後三月表現錄得五升五跌，無明顯趨勢可參考。跌幅最大的是去年三月，世衛宣佈新冠疫情「全球大流行」後，港股隨即大冧，三月埋單瀉9.7%或2526點。另於2012年3月，內地經濟增長目標下調，歐債危機蔓延而未有救市措施出台，投資者入市信心大減，令當時三月挫4.7%或1013點。



恒指改革今日揭盅



此外，恒指將在今日宣佈諮詢結果，屆時成份股數量有機會拓展為65至80隻，權重上限劃一為8%。溫傑指，若有關變革落實，將為部份熱門內需股及新經濟股份增添「染藍」憧憬。另外，重磅股騰訊（700）、友邦（1299）將面臨權重由10%削至8%；阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）比重或從5%升至8%。不過上述調整均要待下一次恒指季檢後才生效，對目前大市影響不大。