渣打料港拆息續低 收入可隨經濟復增

雖然近期美國10年期國債孳息抽升，但渣打香港區行政總裁禤惠儀預期，未來一、兩年港元拆息仍處較低水平，今年渣打香港業務息差將持續受壓，惟盼全年收入受惠本港經濟復甦而回復正增長。她又指，該行今年開局生意不俗，一、二月業績令人滿意。



渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，今年開局與去年相似，同樣面對息差受壓，個人客戶繼續追求提升收益及投資胃納，所以今年首兩個月渣打香港來自不同客群、不同渠道理財業務生意額均有增加；金融市場業務受惠新股活動及市況波動亦表現良好，也多了客戶冀拼購、轉型，有利該行企業、商業及機構銀行業務。去年渣打香港財富管理投資收入增長三成，數碼理財收入大增一倍。她相信今年財富管理業務動力較去年更強，因客戶熟悉使用數碼理財模式，加上該行精準細化客群，並增加相關配套和人手。



港吸金能力仍強



母公司渣打集團（2888）已預告今年整體收入持平，禤惠儀則期望今年渣打香港收入可錄正增長，並指如疫苗接種計劃順利，料下半年本港經濟復甦力度較上半年強勁，全年GDP將有3%至4%增長，有利貸款增長、投資意欲及企業生意，帶動收入增長。



最近美國10年期國債孳息抽升，她指，雖然美國國債孳息曲線變得較陡斜，但各地政府均採取財政政策支持經濟復甦增長，故認為「短期港元拆息上上落落唔出奇，但相信未來一、兩年港元拆息都會維持在較低水平」。她認為香港作為一個資本中心，而且加強超級聯繫人角色，大灣區內企業或科企如有資金需要時，也可能會前來香港，加上亞洲貿易走廊增長，資金都會泊在香港，只要香港能維持現有優勢，吸引資金能力依然高。



去年渣打香港區的撥備按年大增79%。她強調，渣打港區貸款損失率僅0.25%，雖高於前年的0.15%，但仍是健康水平。她料隨著經濟復甦，今年貸款損失率應不會令人意外。