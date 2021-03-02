恒指成份股大變革 明年中增至80隻

恒指迎來51年來最大變革，成份股數目將於明年中增至80隻，最終數目固定為100隻，當中維持20至25隻「香港」成份股，且所有成份股的權重上限劃一8%。同時，將按7個行業組別挑選成份股，又將上市歷史要求縮短至3個月。相關變動將於下次季檢時（約今年6月份）生效。



優化恒指諮詢歷時一個月，昨日結果終於出爐，恒指擬擴展其成份股數目，由現時的52隻，增加至最終100隻，中期目標是在明年中將成份股數目增至80隻。從現時起至明年中，恒指還需經歷約5次季檢，這意味着在未來的數次季檢中，將不斷有股份「染藍」。



長遠目標為100隻



恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，香港是成熟的證券市場，上市公司數目及種類眾多，市場有足夠的深度，故長遠而言成份股數目可更多，故最終固定為100隻較為合適。不過，他坦言現時恒指公司並未有確切的時間表，何時將成份股加至100隻。



近年恒指因本地代表性減弱被市場詬病，因此恒指將維持20至25隻「香港」成份股，並每2年評估1次，以保留香港元素。黃偉雄表明，剔除收入源自內地的公司和外國公司，剩下的即被列為「香港」成份股。



為改善恒指權重集中情況，又考慮到市場對非同權及二次上市股份認識度增加，恒指成份股在變革後將劃一採用8%的權重上限。換言之，下次季檢生效時，重磅成份股騰訊（700）、友邦（1299）的權重將從10%被減磅至8%；而阿里（9988）、小米（1810）、美團（3690）則將從5%升至8%。



提高恒指靈活性



此外，挑選成份股時，候選資格中的上市歷史要求將不論市值大小，劃一縮短至3個月。黃偉雄認為，改革後可適時納入大型新上市公司，提高靈活性，而成份股亦將更加年輕化。選股方法上，恒指將按7個行業組別挑選成份股，包括金融業、資訊科技業、非必須性消費及必須性消費等，令指數達到更均衡的行業分佈效果，行業組別構成會每2年檢討1次。



