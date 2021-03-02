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「積金易」料明年底完成有效降低行政費

2021-03-02 列印
　　積金局中央電子平台「積金易」正在構建中，積金局候任主席劉麥嘉軒表示，該平台今年初已進入重要發展階段，目標最快明年底完成平台構建工作，並分階段推出服務，料於2025年全面推出。

　　業界常有質疑，強積金制度行政費偏高，但回報偏低，劉麥嘉軒於立法會財經事務委員會上回應，截至今年1月底，強積金的年率化回報為5%，高於同期的1.8%通脹率，認為制度經得起考驗，亦相信「積金易」平台可有效降低行政費。

        至於疫情下市民可否提前提取強積金作應急用途，她就指，主導方在政府，積金局會配合任何改動工作。

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