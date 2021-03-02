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華興資本盈喜 料全年多賺三倍

2021-03-02 列印
　　疫情下行業表現迥異，多家公司發布盈警或盈喜。其中內地金融機構華興資本（1911）發盈喜，預期截至去年底止年度錄得純利約10.14億元（人民幣，下同），較2019年同期大幅增長超過3倍，主因投資銀行及投資管理業務分部經盈利潤增加，及其他經營開支得到有效控制。

　　與此同時，中國飛機租賃（1848）發布盈警，預計公司去年純利將錄得60%至65%的按年降幅。該公司表示，疫情蔓延全球，令佔集團整體業務22.3%的海外業務受到影響，但集團全資附屬公司中飛租（天津）的中國區業務表現良好。



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