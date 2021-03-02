賽生一手中籤率傳僅3% 申請七萬股穩中一手

新股潮驟冷下被「抽飛」的賽生藥業（6600）明日掛牌，有媒體引述市場消息指，該股公開發售部份的一手中籤率僅得3%，需要認購7萬股，涉及資金超過130萬元，才可穩中一手，摩根士丹利、中金以及瑞信為聯席保薦人。



早前有報道曾指，賽生藥業最終仍錄得超過43萬人認購，當中有167張是「頂頭槌飛」，凍結資金高達2351億元，超額認購1067倍。另外據報公司將以招股價上限18.8元定價，以此推算公司是次招股合共記得逾21.8億元。



生物科技股份上市熱潮持續，科濟藥業早前遞交主板上市申請，據外電報道指，公司計劃集資3億美元（折合約23.4億元），高盛及瑞銀為聯席保薦人。



科濟擬籌23億



科濟藥業是在中國及美國營運的臨牀階段的生物製藥公司，主攻治療實體瘤和血液惡性腫瘤的創新細胞療法，包括優化CAR-T細胞療法，以提高治療實體瘤的療效，提高安全性和降低治療成本。



公司目前已經開發11個用於治療實體瘤及血液惡性腫瘤的候選產品，當中6個正處於臨牀階段。



不過，公司目前仍冇任何盈利，產品管線中亦沒有已經完成臨牀試驗的產品。



根據公司上市申請文件顯示，公司去年全年合共虧損10.64億元人民幣，按年同比虧損擴大逾3倍，當中超過7成虧損，來自發行予投資者的金融工具的公允值虧損，研發費用則按年上升34%至2.82億元人民幣。



另外，4隻新股進入招股第二日。內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（6601），次日再錄得數十億港元孖展進賬，目前合共有174.3億元的孖展，若以公開發售部分集資3.07億元計算，合共超額認購55.8倍。



當中，富途上周五表示將會放出90億元的孖展額度，惟截至昨日僅錄得40.65億元。輝立、耀才及信誠則分別借出22億、18億以及9億元。











