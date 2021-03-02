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數碼理財漸普及 近半受訪者指曾遇騙

2021-03-02 列印
　　投資者及理財教育委員會進行的調查顯示，有四成七受訪者曾遇網上騙案，約9%蒙受經濟損失，平均損失金額逾1.7萬元。

  投委會公佈「數碼理財服務使用情況調查」，顯示市民加快採用數碼理財服務，在數碼發展以及社交媒體日漸普及的同時，市民面對網上騙案的威脅正在增加。

        調查發現，75%受訪者表示在去年曾經使用數碼理財服務，最常用的分別是網上銀行（70%）、網上支付（57%）和網上投資（43%）。約一半受訪者表示，在2020年較前一年更頻密使用數碼理財服務，尤其是網上支付。

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