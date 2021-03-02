  • 2021年3月2日 星期二
  • 24º
  • 55%
熱門： 大拘捕科興疫苗強制檢測黎智英K11 MUSEA

日報新聞 > 財經

恒大物業上月新增三城市公服項目

2021-03-02 列印
　　恒大物業(6666) 公佈，2021年2月份，集團通過外拓及併購新簽訂物業合約面積3177.95萬平方米，在管面積2774.66萬平方米，涵蓋住宅、商寫、產業園、高鐵站、地鐵站、醫院、學校、文體場館等豐富業態，並新增城市公服項目3個。

        另外，物管股永升生活服務（1995）料2020財年綜合純利及溢利將按年增加超過65%，對上年度的綜合純利及溢利則分別為2.49億元及2.238億元。

        鑫苑物業服務（1895）則預期上年度綜合純利按年增加不低於60%，2019年的綜合純利為8130萬元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd