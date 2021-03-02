中環IFC外望——會計師公會選舉諮詢 入閘需經政府同意

香港會計師公會「一人一票選會長」的決議案已通過三年，在千呼萬喚之下，相關諮詢文件終於在昨日出爐，文件列出現有選舉模式上，建議修改的部份方案。細看之下，選舉提名或設有門檻，需經政府同意方可入閘。諮詢期由今日起至5月31日止，為期3個月。



根據諮詢文件，公會初步建議了會長、副會長參選人資格要求，以及三種選舉提名框架，並邀請會員提供討論其他可行措施。三種選舉提名框架包括，「選項A」建議參選人由理事會提名，要獲得「交叉界別」支持。換言之，會長至少須獲得6名理事的背書，且將理事劃分為執業、非執業、政府任命三個界別，每個界別須至少有2名理事背書。



「選項B」提議參選人只要獲得100名註冊會計師會員支持，便可進入選舉。另「選項C」則要求參選人至少獲得4名理事支持，且其中至少2名理事來自政府理事，同時又要獲得100名註冊會計師會員支持，才可入閘。事實上，「選項A」及「選項C」框架，均意味若不獲政府同意，參選人便無法入閘。



澳二月博彩毛收入大升1.3倍



繼內地放寬入境措施後，澳門賭收漸見改善。澳門公佈，今年2月博彩毛收入按年大升1.3倍，為自2019年9月以來首次錄得正增長，主要為去年的低基數所致，惟數字略遜於市場預期，按月亦倒退近9%。另銀河娛樂（027）於今年下半年將引進「萊佛士」酒店。



澳門博彩監察協調局昨日公佈，今年2月澳門博彩毛收入按年增長135.6%，至73.12億元澳門元，扭轉連續16個月的按年跌勢，但略差於市場預期的145%增長；而按月計算，則較上月的80.24億澳門元，下跌近8.9%。



以今年首2個月計，當地累計博彩毛收入為153.36億澳門元，按年下跌39.2%。



高瞻