紓困法案通過 強生疫苗獲批 美債息回落 杜指勁彈720點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報31653點，升720點；納斯達克指數收報13592點，升400點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.72港元，較香港收市價跌0.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見705.75港元，較香港收市價升8.75港元。
美國國會眾議院當地時間上周六表決總額1.9萬億美元的新抗疫紓困法案，最終以219對212票獲通過，隨即會提交參議院審議。
新法案包括向大多數美國人直接派發1400美元現金，還有每周400美元的失業補助，以及延長數百萬合資格美國人的失業保障。
此外，美國當局亦批准強生製造的疫苗推出市面，預計首批數量有四百萬劑，亦有助改善投資市場氣氛。
科技股回勇，恒指換馬股造好，恒指重上二萬九，並反覆於其上方整固，全日波幅354點，恒指3月開局收造29452，飆高472點；科指亦重登9000樓上，跑贏恒指，收造9298，抽升3.8%；市場成交額縮減至2092億元，北水重回淨流入，南下合計淨流入0.84億元。
港股彈472點重上二萬九
藍籌ATMX表現省鏡，股王騰訊（700）飆5.21%收報697元；阿里巴巴（9988）微升0.95%收報234.6元；美團（3690）急升7.88%收報366.8元，為表現最好藍籌股。
舊經濟股友邦（1299）走高2.94%收報99.9元；安踏（2020）急漲7.73%收報128.2元；中海油（883）美國存託股票將於下周二（9日）開始暫停買賣，股價跌1.08%收報9.15元；新地（016）走低3.7%收報120元，為表現最差藍籌股。
里健納入恒指勁升9.4%
恒指國指科指新貴方面，阿里健康（241）、海底撈（6862）和龍湖（960）將納入恒指，於3月15日起生效，分別升9.4%、升8.2%和漲3.7%。
海爾智家（6690）及萬國數據（9698）獲納入科指，分別升6.4%和升3.4%。
碧桂園服務（6098）及農夫山泉（9633）則獲納入國指，分別升0.9%及漲1.6%。另一方面，遭剔除的丘鈦（1478）、易鑫（2858）和貓眼娛樂（1896）及分別升3.4%、漲3.2%及上揚2.8%。
美國十年債息回落，利淡銀行淨息差收窄，本地銀行股「腳軟」，滙控（005）跌2.54%；旗下恒生銀行（011）降1.33%。