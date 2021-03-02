中國有贊擬折讓三成私有化

喜歡鑽研廚藝的朋友愈來愈多，發覺自己有廚藝天份的朋友更多。 這當然是拜這一年多疫情所賜，限聚限堂食，把餐廳的客人全趕去了街市和超級市場，把本來無心下廚的人都趕進了廚房。興趣就是如此培養了出來。 身邊的朋友，不管是做甚麼行業的，平時從未聽說會下廚的人，現在坐下來竟然會互傳食譜，中西皆備。從在哪裏採購食材，用甚麼手法做出甚麼口味，一直進階到要買哪些炊具、哪種爐子好用、哪種烤箱有效率、哪隻牌子的鍋做菜最順手——諸如此類，以往的家庭主婦話題，現在男人們也琅琅上口。這天跟建築師朋友打網球，坐在場邊休息的時候竟跟我介紹某個牌子的慢煮鍋，說得頭頭是道，頂級廚師一樣。可惜我至今還是「說得一...

2021-03-02