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中國有贊擬折讓三成私有化

2021-03-02 列印
        中國有贊（8083）公佈，以每股份派有贊科技股份及現金提出私有化，其私有化作價較上周五收市價3.31元，折讓約30.2%，而有贊科技將以介紹方式於主板上市，該股即變相轉為主板上市。

　　中國有贊表示，其私有化由持有集團約23.31%股權的首席執行官朱寧提出，每股現金作價為0.1352元，計及每持1股中國有贊將獲實物分派約0.0507股有贊科技股份（折算市值約2.17元），分派現金計劃代價的理論總值相等於2.3088元，較中國有贊上周五收市價3.31元，折讓約30.2%。

　　該公司旗下有贊科技估值為540億元人民幣，相當於每股評估價值42.81港元。俞韜指出，建議整體上旨在達成兩個目標，實現有贊科技於聯交所主板第一上市，釋放其增長潛力及進一步發展SaaS業務。
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