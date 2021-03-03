避險情緒降溫 市場憂慮減 美債息回軟 杜指靠穩

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31579點，升44點；納斯達克指數報13477點，跌111點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見46.16港元，較香港收市價升1.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見700.32港元，較香港收市價升2.32港元。
歐羅區上月消費升0.9%
經濟數據方面，歐盟統計局公佈，歐羅區二月消費物價調和指數（HICP）初值按年上升0.9%，符合預期。扣除食品和能源之後，則按年上升1.2%，略高於預期的1.1%升幅。
美國證交會（SEC）主席提名人選根斯勒（Gary Gensler）將赴參議院銀行委員會作證；聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）將透過美國外交關係協會主持的網上會議，針對美國經濟前景與貨幣政策發表談話。
港股方面，財政司司長陳茂波昨日談及股票印花稅，引發市場以為政府有意再加稅，即時令高開恒指急回，雖然財爺及後澄清無意再加稅，但港股無力回升，收報29095點，回吐356點，全日波幅達808點。科指收報9257點，微跌0.4%；大市成交增至2327億元，北水南下淨流出約18億元。
港股高開低收挫356點
另外，恒指成份股明年中將增至80隻，最終數目固定為100隻。周二藍籌股表現大致走低，其中舊經濟股份跌幅較顯著，滙控（005）領跌大市，由頭跌到尾，終走低2.28%，報45.05元，錄得三連跌；友邦（1299）挫3.1%，收報96.8元；重磅股中移動（941）插2.4%，收報55元。
「ATM」個別發展，騰訊股價一度升3.6%，至722元，惟午後升幅大為收窄，僅收升0.14%，收報698元，700元關得而復失；阿里巴巴（9988）跌2.22%，收報229.4元；美團（3690）倒跌1.2%，收報362.4元。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，「波叔」言論增添印花稅陰霾，以及內地A股走勢突然轉差雙重夾擊下，港股投資氣氛急速轉弱，加上近期缺乏利好消息沖喜大市，他預料大市向上機率較低，恒指短線或要反覆向下考驗28700點。