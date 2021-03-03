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螞蟻暫停回購員工股權

2021-03-03 列印
　　螞蟻集團去年A+H股同步上市計劃被煞停，其在內地強監管下何時能捲土重來仍是未知之數。外電報道，螞蟻集團已擱置向現有及前員工手中回購股份計劃，原因之一是該公司估值具不確定性。有外電引述螞蟻內部通函指，螞蟻董事長井賢棟向士氣低落的員工派定心丸，承諾公司最終會上市，並會設法助員工變現部份股份。

高管料下月迎離職潮

　　外電引述螞蟻高管報道，螞蟻集團員工持有的公司股份難以估價，螞蟻集團本身亦無法給予這些股份一個確定的公允價值；高管又預計，4月派發獎金後，螞蟻或面臨一波員工離職潮。該集團此前為了準備IPO，於去年7月暫停員工股份回購計劃，近期則從新開始討論，但一直未就重啟計劃作出決定。
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