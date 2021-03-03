財爺惹再加印花稅疑雲 最終澄清無意再加

財政司司長陳茂波昨日談及股票印花稅，財爺態度模稜兩可，引發市場以為政府有意再加稅，及後財爺及後澄清無意再加稅，政府無計劃撤回加股票印花稅建議，亦不打算進一步提高稅率。



陳茂波上周三於《財政預算案》宣佈加股票印花稅，被指是當日推低股市近千點元兇，昨早他接受彭博電視訪問時，被問及加印花稅是一次性還是仍有空間再加時，沒有直接否定再加，只強調港股升跌跟環球股市情況差不多，又稱今年成交額較以往大增，高達2000億元，將保持開放態度及觀察市場，重申加印花稅沒有削弱競爭力。



由於財爺未直接否定再加印花稅，引發市場憂慮，恒指由升轉跌。主持人追問陳茂波「不排除再上調股票印花稅」說法，已令港股下跌，陳茂波再指跌市與加稅無關，但澄清他剛才回應，沒有提及會再加稅，只是在回應主持問及會否撤回加稅建議時，說會觀察市場情況，現階段不會作出承諾。及後彭博播出詳盡版報道，陳茂波進一步澄清，政府無計劃撤回加股票印花稅建議，亦不打算進一步提高稅率。



研引SPAC在港上市



另外，市場對「特殊目的收購公司」（SPAC）的討論熱潮持續，陳茂波表示，政府已要求港交所及監管機構考慮並研究SPAC在香港上市，旨在允許新的融資安排，同時得以保護投資者，但他就未有提供時間表。



陳茂波昨日接受彭博採訪時預計，香港經濟將從今年中開始回升，並可最終恢復增長。他續稱，尤為重要的是支持零售及餐飲行業，以幫助加速復甦。至於預算案早前公佈的5000元電子消費券，陳茂波就指，消費券的使用範圍將盡可能廣泛，以便居民可以根據自己的情況使用。







