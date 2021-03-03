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利福少賺93% 不派末期息

2021-03-03 列印
　　早前發盈警的本港崇光百貨（SOGO）母企利福國際（1212）公佈，截至去年12月底止全年業績，純利按年大跌92.7%，至1.39億元，為連續兩年不派末期息。集團執行董事劉今蟾於報告中表示，對香港零售市場的前景繼續抱持悲觀態度，並難以預測零售市場在中期內復甦的時間表及程度。

　　集團期內收入按年下跌43.7%，至19.93億元，主要由於店舖的客流量受到抗疫措施影響而大幅減少，當中自營銷售額減少約43%，至6.87億元，來自特許專櫃銷售收入減少約46%，至9.2億元。若撇除投資收入和投資物業公平值變動，利福國際百貨業務盈利按年跌51%，至8.01億元。

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