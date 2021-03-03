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擬配股籌44億 國美急插兩成

2021-03-03 列印
　　國美零售（493）公佈，計劃以先舊後新方式配售約22.8億股股份，佔擴大後股本9.57%，每股配售價為1.97元，較周一（1日）收市價折讓15.09%，集資約44.5億元。該股昨日急跌近兩成，收報1.88元，跌破配股價，成交額達104億元。有分析指出，早前該股股價上漲完全是建基於市場憧憬之上，因此昨日跌幅較為顯著。

　　國美零售以先舊後新方式配售22.8億股股份，佔擴大後股本約9.57%，配售價每股1.97元，較公佈前的收市價2.32元，折讓約15.09%。於配售事項及認購事項完成後，國美控股股東黃光裕及其一致行動各方持股將由50.28%，下降至45.47%。

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