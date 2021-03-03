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傳百度月內來港籌390億

2021-03-03 列印
■百度最快在本周至下周尋求通過港交所上市聆訊，目標在三月完成在港第二上市。資料圖片
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　　多隻中概股更新回港消息，內媒傳百度最快在本周至下周尋求通過港交所上市聆訊，目標在3月完成在港第二上市，集資規模高達50億美元（約390億港元）。美銀、中信里昂及高盛為牽頭行。同時嗶哩嗶哩亦預計下周進行聆訊，集資規模約30億美元（約234億港元）。上述兩股份招股日期或有出現「撞期」招股情況。

　　百度自3月1日起，調整每股美國存託股（ADS）與普通股兌換比例，由每10股ADS兌換1股A類普通股，調整為每股ADS兌換8股A類普通股，換言之A類普通股將進行「1股拆80股」，被認為是為來港第二上市鋪路。

1拆80為回流鋪路

　　內地市場人士指，拆出更多ADS是為了拉低回港上市股價，又篤定此舉是為第二上市鋪路，因為阿里巴巴（9988）回港第二上市時亦有先例。百度近三個月股價表現強勁，主要受惠造車以及回港第二上市等消息刺激，股價從去年12月初至今累漲一倍。

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