傳百度月內來港籌390億

周末到天后寵物醫院給毛兒子拖肥拿藥，老狗多病，跟老人一樣，還真不能缺少醫藥。 拖肥剛來我家的時候才兩個月，不經意間已過了十六年。牠一歲的時候就在天后寵物醫院打針，那時寵物醫院剛開張，有天經過，進去詢問，由此結緣，還跟創辦醫院的兩位靚女醫生Angela和Grace做了朋友。 拖肥四歲的時候上山被牛蜱咬了之後得了牛蜱熱差點死掉，結果就是靠兩位醫生悉心治療，治了一年救回一命。如此一晃，又過了十二年，十六歲的老狗，差不多等於人的一百歲了，狗瑞一隻。 這天去寵物醫院取藥，候診的貓狗極多，老狗老貓，想必也都是從小幫襯到現在。人口老化，狗口貓口也老化，照顧得好，命都長。 取完藥出來，想起...

2021-03-03