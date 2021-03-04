兩會開幕前夕 內銀股攀升 憧憬人行放水 恒指飆784點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31446點，升54點；納斯達克指數報13083點，跌274點。
美股偏軟 杜指升54點
滙控（005）美國預託證券價格曾見46.59港元，較香港收市價升0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見696.50港元，較香港收市價跌26.50港元。
《中國證券報》指出，今年普惠金融定向降準考核可能在三月落地，釋放資金規模約1200億元人民幣。憧憬內地「放水」，以及中國銀保監主席郭樹清日前表示，今年貸款利率會有所回升。在兩大利好因素刺激下，傳統中資金融股獲提振強勢走高，四大行工行（1398）漲5.81%，收報5.28元；建行（939）升5.61%，收報6.4元；中行（3988）升4.09%，收報2.8元；農行（1288）飆6.84%，收報2.97元。
藍籌股方面，騰訊（700）持股的Epic Games收購大熱遊戲Fall Guys開發商，股價收漲3.58%，報723元；野村上調友邦（1299）目標價，股價升2.58%，收報99.3元；滙控（005）擬發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券，股價升2.66%，收報46.25元。英國擬放寬規則，以吸引SPAC赴倫敦上市，但其競爭對手港交所（388）跟隨大市造好，收升2.13%，報498元。
美債息率回軟飄忽
富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，目前大市已經企穩29100點水平，料將挑戰30100點水平的關鍵阻力位。
美國國債息率回軟但仍飄忽，加上預期聯儲局將繼續採取寬鬆貨幣政策，以及憧憬英國加強紓困措施，外圍股市普遍觀望，杜指早段升27點報31418點；納指則跌108點報13249點。歐洲股市全線上升，英國、法國以及德國股市中段均升，但升幅不大。港股夜期卻受壓，中段見29469點，較日間收市下跌215點，較恒指收市大幅低水411點。
英國在周三公佈《財政預算案》，市場普遍預期，將會有更多的刺激經濟措施，以應對疫情帶來的衝擊。另外，美國多名聯儲局官員表明，寬鬆貨幣政策還要維持一段時間，有關言論亦有利市場氣氛。美國國債回穩，十年期國債息率繼續在1.46厘附近上落。