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余偉文：港債市實力冠亞洲

2021-03-04 列印
        香港債市經常被指發展墮後，金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，引用國際資本市場協會（ICMA）的研究數據為被低估的香港債市平反，指香港實為亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，相信隨著「債券通」日後連「南向通」都打通後，更有助鞏固香港於亞洲債市的領導地位。

        余偉文表示，據ICMA剛發表的亞洲國際債券市場研究報告指，債券的發行地點可用不同指標界定，其中債券發行的安排與執行活動涵蓋債券結構設計、簿記建檔及分配的整個過程，佔發債流程近80%的附加值，所以是一個十分重要的指標。

  就該指標而言，香港是區內安排國際債券發行最具規模的中心，佔去年亞洲國際債券發行額的34%，按安排量計為1960億美元。
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