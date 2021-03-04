汽車之家今招股 入場費25433元

汽車之家發行每手100股，入場費為25433.74元，預計下周二（3月9日）截止招股，3月15日掛牌，中金、高盛及瑞信為聯席保薦人。
汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供汽車消費和汽車生活服務，包括車內容、車交易、車金融和車生活四個範疇，以打造數據和技術為核心的智能汽車生態圈。根據公司官網數據顯示，汽車之家平台目前累計激活用戶數達4.3億，全站的日活躍用戶超過4464萬，主App日均獨立用戶訪問數為1385萬。
去年淨收入增長2.82%
該公司去年淨收入近86.59億元（人民幣，下同），按年同比增長2.82%。根據非通用會計準則，期內經調整淨利潤達36.21億元，對比2019年同期為34.09億元，增長6.23%。汽車之家前日（3月2日）美股收市報118美元，升1.28%，較上限定價仍低逾9%，市值達141.37億美元（折合約1096億港元）。
上市集資所得，約30%用於投資其技術及產品開發，包括AI、大數據及雲等技術，提高用戶參與度、變現能力和經營效率。30%將用於孵化新業務，如汽車互聯網及線上汽車售後服務，30%用於提高公司國內外地位，發展汽車生態系統，目前已經推出海外版平台YesAuto，未來會進一步將業務擴張至新興市場。剩餘10%將用作一般企業用途。
朝雲集資30.67億
此外，內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（6601）昨日截止招股，外電報道該股或以招股價上限9.2元定價。該公司全球發售3.33億股，合共集資30.67億元，預計3月10日掛牌，摩根士丹利及中金為聯席保薦人。