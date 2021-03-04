  • 2021年3月4日 星期四
  • 19º
  • 85%
熱門： 唐奕聰太極疫苗科興大拘捕

日報新聞 > 財經

新股遇寒潮 賽生首掛險破底

2021-03-04 列印
■新股市場近期遇寒潮，賽生藥業昨日首掛一度破底。■汽車之家成立於2005年，主要為消費者提供汽車消費和汽車生活服務。
Previous Next

　　新股市場近期遇寒潮，賽生藥業（6600）昨日首掛一度破底。該股低開1.6%，報18.5元，上半日持續潛水，股價一度跌至低位18.06元，午後股價回升，高位升至19.38元，較招股價18.8元高3.09%，其後升幅逐漸手機，最終收市險守招股價，報18.8元，沒有升跌，一手帳面沒有賺蝕。不過，投資者仍然會虧損新股認購費用，一眾使用孖展認購的投資者更要損失孖展利息。

久久王超購逾98倍

         另外，久久王（1927）以及森松國際（2155）將於明日截止招股。數據顯示，久久王目前合共錄得14.78億元的孖展認購，超購逾98倍。而壓力設備供應商森松國際則錄得6.97億元的孖展，超額認購逾6倍。

        據《IFR》報道，吉利汽車（175）母公司吉利控股、百度有份持股的億咖通科技（ECARX）計劃今年來港上市，最快下半年能夠上市，現時正在與摩根大通以及瑞銀等投行商討，初步預計至少集資6億美元（折合約46.8億港元）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd