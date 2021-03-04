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平安壹賬通客戶 擴至小型零售商及初創

2021-03-04 列印
　　平保（2318）旗下的虛擬銀行平安壹賬通銀行於去年9月底正式開業，主打為「貿易通」（536）旗下從事進出口貿易的中小企提供服務，該行行政總裁馮鈺龍表示，將於今年上半年內拓展服務對象至零售中小企及初創企業。馮鈺龍昨日接受媒體採訪時表示，平安壹賬通銀行貸款質素良好，至今僅錄得1宗貸款逾期還款個案，且該個案僅因客戶技術問題逾期1至2日。

  他表示，20%的該行貸款客戶過往未有申請貸款的紀錄，強調此類客戶的貸款質素並非不好，只不過可能會因文件不齊等而難以向傳統銀行申請貸款。

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