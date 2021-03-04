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王冬勝倡簡化灣區金融機構准入

2021-03-04 列印
　　全國兩會今開幕，內媒報道，全國政協委員王冬勝就進一步推進粵港澳大灣區發展提交建議，提出構建與國際接軌的金融規則體系，推動大灣區金融市場一體化。

  王冬勝建議包括，在大灣區實施金融機構牌照和資格「單一通行證制度」，使三地金融機構在跨境提供金融服務時毋須再單獨申請准入；將部份與跨境金融業務密切相關的香港判例法，率先在自貿區轉化為當地金融法規和規範性文件，推動落實法律規則的趨同；落實合同的適用法律可選擇香港法律，或約定可在香港進行仲裁；以徵信記錄跨境使用，推動大灣區數據訊息互聯互通。

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