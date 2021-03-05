重啟經濟勢刺激 美債息又升 鮑威爾講通脹 杜指即挫315點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30954點，跌315點；納斯達克指數報12768點，跌229點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.99港元，較香港收市價跌0.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見669.53港元，較香港收市價跌20.47港元。
美國聯儲局主席鮑威爾今晨就通脹情況發言，指經濟重啟可能導致通脹暫時升溫。他的言論觸發債息上升，拖累杜指一度跌超過四百點。
石油輸出國組織開會後宣佈下月仍將維持大致穩定的油產量，消息刺激油價升幅擴大。紐約期油尾段升近5%。據悉油組將於4月再次開會，確定5月及以後的油產量水平。
歐洲股市方面，英國富時指數中段跌0.5%，德國DAX指數跌0.2%，法國CAC指數中段則接近持平。
經濟數據方面，美國勞工部公佈，截至上月27日止的一周，首次申領失業救濟人數為74.5萬人，按周增加9000人，低於市場預期的75萬人。對上一周的前值修訂為73.6萬人。
港股方面，美債息回升嚇窒環球市場，投資者紛紛拋售高估值科技股，拖累科指急瀉5.8%，至8819點。在科技巨頭ATMX拖累下，恒指低開低走，曾急插778點，低見29102點，幾乎蒸發周三全數升幅，收報29236點，急挫643點。大市成交金額增至2243億元，北水南下合計淨流出43億元。
「ATMX」領跌港股
科技股再次成為跌市重災區，「ATMX」成跌市元兇，美團（3690）瀉8.75%，收報340元；騰訊（700）挫4.56%，收報690元；小米（1810）插3.97%，收報25.4元；阿里巴巴（9988）挫2.24%，報227.2元。二線科技股跌勢明顯，微盟（2013）大跌12.79%，收報20.45元；金山軟件（3888）急插12.28%，收報50.7元；明源雲（909）大插一成，收報40.05元。