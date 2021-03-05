九置去年蝕78.5億 第二次中期息0.69元

九龍倉置業（1997）公佈，截至去年12月底止全年業績由盈轉虧，蝕78.54億元，主要為投資物業重估虧損錄137.65億元所致，2019年度純利為39.3億元；維持派第二次中期息每股0.69元，按年跌32.3%。集團主席吳天海表示，料今年本港零售市道似「天陰有雨」，未來仍要視乎疫情發展，暫時難以斷言最壞情況已過。



期內收入155.15億元，下跌3.3%。若撇除投資物業重估虧損淨額137.65億元等，基礎淨盈利按年跌24%，至74.77億元，主要因疫情嚴重打擊集團投資物業及酒店兩個分部表現。



物業重估虧損137.6億



吳天海表示，租戶反映旗下商場於1、2月人流表現顯著回升，但是否「旺丁又旺財」，則要視乎實際銷售數據，目前期望爭取更多本地客生意；商場會繼續推出消費券等支援措施。政府將推出電子消費券，他認為措施能帶來槓桿效應，但相信於執行上不容易，期望措施能盡快出台，否則其效力會減弱。



旗下商場收入及盈利均下跌，其中海港城包括酒店整體收入跌25%，當中商場收入跌28%，營業盈利跌34%，截至去年底出租率為90%；時代廣場整體收入減少18%，營業盈利跌24%，其商場截至去年底出租率為93%。



被問到會否進一步調整租金，吳天海指，去年部份租戶已簽定經調整後的新租約，會考慮是否再提供租金援助，舊租約的租戶亦會另作考慮，強調租金寬減只屬「零和遊戲」，若要達至雙贏，仍要視乎通關等狀況。



至於網購市場有否對商場業務帶來衝擊，他表示，疫情後網購受歡迎程度增加，但主要為日常用品居多，奢侈品及時裝等於本地比例較少，相信於疫情穩定後，市民對逛商場需求仍存，料暫時對實體零售影響不大。



