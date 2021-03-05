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攜程上季賺10.6億跌一成

2021-03-05 列印
　　市傳正在籌備回港作第二上市的攜程昨日公佈去年第四季度業績，根據非通用會計準則，第四季度錄得純利10.63億元（人民幣，下同），對比2019年同期的11.86億元下跌10.37%，經攤銷每美國存托股份盈利為1.75元，勝市場預期的0.29元。攜程表示，中國國內業務現時正在快速復甦。

         受疫情重挫，該公司去年第一、第二季度經營受影響，全年純利由盈轉虧。根據非通用會計準則，於2020年錄得淨虧損9.13億元，對比2019年同期錄得純利65.27億元。

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