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創興純利倒退22.1% 末期息減至0.23元

2021-03-05 列印
　　創興銀行（1111）昨日派發截至去年底止年度成績表，期內純利14.8億元，按年跌22.13%；末期息派0.23元，按年銳減44%。期內淨利息收入29.27億元，按年減少10.22%；淨息差1.34厘，按年收窄0.28個百分點。該行執行董事、副主席兼行政總裁宗建新表示，有信心今年淨利息收入可優於去年。該行指去年派息政策較保守，若收入上升，派息亦會增加。

　　宗建新表示，去年本港拆息跌幅較大，但該行第四季淨利息收入上升，季內淨息差亦按季上升0.16個百分點，至1.36厘。他預計，拆息再下行空間有限，料淨息差受到壓力將會減少。



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