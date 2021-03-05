五礦資源去年虧損收窄

美國拜登政府對華策略一直以來都備受關注，昨日白宮發佈拜登上任後首份國家安全戰略指南，表明會在必要時回應中國的挑戰；而中國外交部同日回應美方，中國的發展是世界的機遇而非挑戰。 指南內文指出，當中方直接威脅到美國的利益和價值時，美方必會回應相關挑戰，對抗不平等貿易、網絡威脅和損害美國工人利益等的做法，並確保美國企業與中國做生意時，不會犧牲美國的價值觀。 外交部強調屬世界機遇 中國外交部發言人汪文斌指，中國的發展是世界和平力量的增長，是世界的機遇而非挑戰。中方始終堅定維護的是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是個別國家為維護自身霸權所定義的國際秩序。強調希望...

2021-03-05