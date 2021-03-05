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五礦資源去年虧損收窄

2021-03-05 列印
　　五礦資源（1208）去年虧損收窄至6470萬美元，每股虧損0.8美仙，不派末期息。集團指全年業務表現主要受鋅價格下降，加上新冠疫情下Las Bambas產量下降所致。

　　集團營運的礦山合共生產24.5萬噸鋅，銷售量21.7萬噸，較2019年上升4%，但鋅的價格下跌11%，至每噸2265美元，加上對沖實現虧損，產品收入下跌12%至3.7億美元。

　　Las Bambas生產精礦含銅31.1萬噸，因疫情安排工作員工減少，及礦場產量降19%，但在去年銅價微升3%至每噸6169美元後，去年礦場EBITDA只跌2%。

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