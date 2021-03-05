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中信電訊盈利升 派息增至16仙

2021-03-05 列印
　　疫情重創零售業，但電訊業卻表現理想。中信國際電訊（1883）截至去年12月底止全年度，收入雖然較去年同期跌1%，至89.23億元，但期內盈利按年升2.1%，至10.23億元，每股盈利27.9仙，按年升1.5%，末期息派16仙，較前年度多1仙，現價股息率近8厘。該公司去年電訊服務收入增加7.9%，至79.8億元，其中國際電訊業務因訊息服務收入大增86.6%，至12.6億元，收入增長近四成，至24.8億元。

　　去年該公司旗下澳門電訊依然保持市場領先地位，佔當地流動市場份額為44.4%，按年升3.4個百分點。

　

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