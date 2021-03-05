中環IFC外望——四成港女性憂退休儲備不足

富達國際發佈全球女性投資理財報告，調查發現香港女性平均希望於62歲退休，並期望退休儲備可維持退休後20年生活，預計平均每月需要約2.85萬元，但本港女性平均面對67%退休儲蓄缺口，四成受訪女性憂慮目前退休計劃或儲備不足。



富達報告顯示，97%香港女性視擁有穩健的財政為首要人生目標，亦有94%選擇「有能力於退休後照顧自己」，但僅有19%已實現此項目標，當中超過六成55歲或以上受訪女性尚未達成這一目標。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕建議，至65歲時擁有12倍年薪儲備，可更好應付退休需求；短期來看，則建議30歲投資者可以以年薪2倍為目標。



有49%及52%本港受訪女性擔心自己的理財能力，以及在儲蓄或投資上作出正確決定的能力。但本港女受訪者仍對管理個人財務積極主動，有58%受訪者表示會積極理財，惟僅有四成港女認同「投資適合我」的描述，香港男性這一比例則為五成。陳宇昕解釋，與男性相比，大部份香港女性未必很了解投資背後概念，所以在管理儲蓄和投資上相對保守。



Airwallex完成收購UniCard



李嘉誠旗下維港投資、阿里巴巴創業者基金、騰訊（700）有份投資的跨境支付公司Airwallex（空中雲滙）宣佈，完成收購本港儲值支付工具（SVF）持牌人UniCard，該收購已於2月23日獲金管局批准，同意成為UniCard的股東控制人。



Airwallex指，將繼續為UniCard現有儲值卡產品提供支持，同時將為香港企業引入創新支付與收款解決方案。公司將通過全資子公司UniCard，推出更豐富的卡支付產品，實現安全、合規、便捷和低成本的多貨幣跨境交易。



Airwallex CEO兼聯合創始人Jack Zhang補充，現階段企業比以往任何時候都需要更先進的支付工具，以適應不斷變化的商業需求，通過收購UniCard，公司將持續創新，為香港及亞洲地區的企業實現全球增長。



高瞻