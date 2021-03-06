科技股續捱沽 恒指再跌138點

美國聯儲局主席鮑威爾日前表示，美國國債孳息率大升已引起他的注意，但他不認為走勢失去秩序，亦不認為會將長期利率推高至聯儲局需要採取強而有力的行動，認為該局目前政策恰當。他又承諾，在美國民眾重返就業崗位前，聯儲局將保持信貸寬鬆。
鮑威爾：關注債息大升
美債息升續拉低科技股，科指未能逃過一劫，昨日再跌185點或2.1%，報8634點。科指自2月18日高位11001點至今，累積大跌近21.5%，陷入技術性熊市。其中同程藝龍（780）全日領跌8.44%，收報15.4元；阿里健康（241）回吐8.11%，收報24.35元，見一月低；快手（1024）曾見上市以來新低282元，收市跌幅收窄至4.87%，報285元。
藍籌股個別發展。小米（1810）傳年內推首款折疊手機，但股價仍跌3.7%，收24.45元，為全日表現最差藍籌股。美團（3690）曾跌5%，收報337元，跌幅收窄至0.88%。內銀股在兩會加持下繼續炒上，工行（1398）股價創三月高，收升3.6%，報5.47元，為表現最佳藍籌股；農行（1288）飆4.42%，收報3.07元；中行（3988）升2.16%，報2.84元；建行（939）升1.72%，報6.49元。
內銀當炒 工行跑贏藍籌
光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，港股開市即插水，是由於隔夜美股大跌及債息續升，其後單日轉向，是因沽壓減少，吸引投資者趁低吸納，加上內地經濟增長目標設定優於市場預期，而且兩會政策令個別行業受惠，如汽車及內需板塊等。不過港股仍收跌138點，顯示市場氣氛不佳，料後市較為反覆，有機會再試昨日低位28500點。