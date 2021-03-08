美紓困過關 美股上周勁升 恒指或隨外圍向好

美股上周五反彈，加上當地通過1.9萬億美元紓困方案，市場繼續關注美國債息走勢。證券業界人士預計，港股今日將有反彈，惟大市走勢反覆，短期維持「日升日跌」格局，市場焦點則落在全國兩會上。



美國10年期國債孳息率上升，加上聯儲局主席言論未能平復市場憂慮，市場觀望氣氛濃厚。惟上周美股微升，帶挈港股全周累升118點或0.4%。上周五美股杜指收市升逾572點，升幅約1.8%，納指亦升1.5%，加上美國參議院通過1.9萬億美元救助方案，利好投資氣氛。恒指夜期輕微向好，收報29048點，高水50點；ADR港股比例指數則報29242點，升143點，預示港股今天或會高開。



港股ADR夜期齊升



光銀國際董事總經理林樵基表示，今日港股應有技術反彈，雖然美國救助方案帶來正面影響，但消息為市場預期之內，相信作用不大，加上市場仍擔心美國通脹風險、利息走勢，以及港股踏入業績期等，仍有不明朗因素，預計大市上落區間為400至500點。



他指出，外圍市況不太穩定，近期新經濟股亦有所調整，由於市場憧憬疫情轉好，資金由新經濟股轉至舊經濟股；他建議短期可留意內銀股，相關股份即將公佈業績，料去年第四季盈利及撥備會有好轉，相信會有炒作。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，市場對兩會憧憬下，上周五大市跌幅明顯收窄，但美國債息仍處於偏高水平，加上美元反彈，相信短期仍未能「雨過天青」，預料短期恒指於28800至29800點上落。



他表示，雖然上周五納指回升，能帶動本港新經濟股短線反彈，但大市走勢或仍會「日升日跌」，短期要留意債息、美匯等外圍因素，以及內地貨幣政策等，料兩會期間A股一般傾向較穩定，相信對港股或為利好因素。



市場關注兩會消息



金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，今日大市會跟隨外圍及兩會等消息有所反彈，料短期阻力位為29850點，或會下試28800點。他稱，港股或會區間上落，由於近期市場氣氛相對波動，預料短期「日升日跌」狀況未能改善，市場焦點為全國兩會，包括貨幣政策、擴大內需等，例如增加汽車、家電等耐用品消費，相信相關股份短線會造好。