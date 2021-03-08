內地進出口增三成 首兩月順差6759億

中國海關總署昨日公佈，以人民幣計價，首2個月中國貨品進出口總值5.44萬億元，按年上升32.2%。其中出口3.06萬億元，增長50.1%；進口2.38萬億元，增長14.5%。貿易順差為6758.6億元，去年同期為貿易逆差433億元。若單計2月，出口增長1.4倍；進口增長10.3%，貿易順差2472.8億元。
海關數據顯示，以美元計價，中國首兩個月進出口總值8344.9億美元，按年增長41.2%，當中出口4688.7億美元，按年增長60.6%，較市場預期的40%為高，增速是1995年1月以來最高；進口3656.2億美元，增長22.2%，勝市場預期的16%。貿易順差1032.5億美元，亦遠高於市場預測為順差590億美元；去年同期則錄得逆差72.1億美元。
以美元計出口激增六成
若單計2月，以美元計價出口按年增長1.55倍；進口增17.3%；貿易順差378.7億美元，去年同期為逆差619.4億美元。
中國前三大貿易夥伴依次為東盟、歐盟、美國，與該等貿易夥伴進出口總值分別為7862億元、7790.4億元及7163.7億元，並分別增長32.9%、39.8%及69.6%。當中中國對第三大交易夥伴美國出口5253.9億元，增長75.1%；自美國進口1909.8億元，增長56.1%；對美貿易順差3344.1億元，增加88.2%。