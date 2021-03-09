傳嗶哩嗶哩本周過聆訊 百度或最快日內招股

新經濟股適逢退潮，惟中概股仍堅定回港的步伐，嗶哩嗶哩及百度將先後在上周及本周闖關。據報嗶哩嗶哩，將在本周通過港交所的二次上市聆訊，並且公開招股書，計劃集資規模為30億美元（約234億港元）。高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。



嗶哩嗶哩於2018年赴美國納斯達克上市，今年1月外媒傳出，該公司已以保密形式遞表港交所申請第二上市，初步計劃3月展開招股流程，募資25億至30億美元。



招股前夕，該平台因被批充斥污辱女性內容，多間品牌公司紛紛取消合作。



不過，公司近日發佈業績大勝預期，去年第四季經調整後虧損擴大至1億美元；營收則按年大增91%，至5.9億美元。



百度籌最多390億



至於另一隻中概股百度，亦正緊鑼密鼓踏上歸途。



市傳百度已通過上市聆訊，最快本周可展開招股，集資規模最多50億美元（約390億港元）。美銀、中信里昂證券、高盛為牽頭行。



百度早前就通過了A類普通股1拆80的提議並已生效，市場視該舉動是為回港上市鋪路，以降低散戶投資者入場門檻。



由於第二上市公司可通過保密方式遞交上市資料，通過聆訊後才在港交所網站上披露招股書，因此嗶哩嗶哩和百度的招股書或在本周才會公開。



有報道指，嗶哩嗶哩與百度的招股時間將極為接近，兩者最快均將於3月正式登陸港交所。



在美上市的中概股昨晚於市前交易時段下跌，包括嗶哩嗶哩盤前最多跌9.5%，見最低107.51美元；百度盤前亦曾跌7.5%，至242美元。



至於中概股在美急插，是否影響兩隻回流香港股份的上市進度，市場未有過多的揣測，均在靜待其通過聆訊後再觀察安排。



