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滙豐信用卡消費疫下僅跌3%

2021-03-09 列印
　　疫情對市民消費造成影響，但滙豐銀行信用信用卡業務仍穩健，去年信用卡消費按年跌3%，拖欠率方面未見有很大改變，該行亦會不時監控情況發展。

　　滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，儘管信用卡海外消費跌幅較大，但超市消費及網購等消費增加，今年首兩月該行信用卡消費增長良好，其中1月信用卡消費按年升6%，按月則升20%；希望疫情可逐漸減退，今年首季信用卡消費可錄得明顯增長。

　　信用卡發卡量方面，她透露，該行的發卡量已超過400萬張，網購消費回贈達4%的Red卡發卡量已達60萬張。

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