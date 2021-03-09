滙豐信用卡消費疫下僅跌3%

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，儘管信用卡海外消費跌幅較大，但超市消費及網購等消費增加，今年首兩月該行信用卡消費增長良好，其中1月信用卡消費按年升6%，按月則升20%；希望疫情可逐漸減退，今年首季信用卡消費可錄得明顯增長。
信用卡發卡量方面，她透露，該行的發卡量已超過400萬張，網購消費回贈達4%的Red卡發卡量已達60萬張。
疫情不斷尾，影藝娛樂行業步入寒冬。本港主要院線之一的UA Cinemas（娛藝院線）宣佈結業，成為集體回憶。UA戲院去年領取保就業資助逾八百萬元後，仍敵不過疫情蹂躪，決定停止營業，並遣散逾百員工。UA...
2021-03-09
貴州遵義縣男子韋某沒想到，與鄰居李某開玩笑，居然能把對方「笑死了」。其後韋某被警方以涉嫌過失致人死亡罪羈押，最後雖免除刑責，但要向死者家屬賠償六萬元人民幣。 案情指，二〇一八年二月六日早上，韋某和鄰居李某在住宅附近的士多店相遇，期間兩人愉快地開玩笑，笑聲不斷，並不斷相互推搡。但李某突然臉色大變，栽倒地上。韋某初時以為李某故意欺騙自己，但看他躺在地上一動不動，臉色發紫，韋某驚慌得跑回家中。其後士多店老闆發現時，李某已錯失救治機會。當局驗屍後指，李某因冠心病致循環呼吸衰竭死亡。 家屬其後報警處理，警方展開調查，指韋某與李某同為鄰居，應知李某患有冠心病，但韋某還與對方嬉笑推搡，導...
2021-03-09
也門反政府叛軍胡塞武裝聲稱，周日發動大規模攻擊行動，出動無人機及發射導彈攻擊沙特阿拉伯阿美能源集團（Aramco）位於沙特東岸拉斯坦努拉的港口設施、以及沙特城市達曼、阿西爾和吉贊的軍事目標。沙特能源部其後證實，拉斯坦努拉港口一座石油儲存缸被一枚飛彈擊中，飛彈碎片彈射到鄰近宰赫蘭市內一個住宅區。 拉斯坦努拉面對紅海，是全球最大的石油航運港口，有重要的煉油設施。胡塞武裝今次很明顯是想重創該個港口。沙特官方通訊社引述能源部官員說，這次襲擊並沒有引致人命傷亡，也沒有造成嚴重損毀。
2021-03-09
大埔鹿茵山莊位處半山地段，背山面海，位置自成一隅，私隱度高。是次介紹屋苑一個海景單位，實用面積1101方呎，2房1套房間隔，向東南，外望白石角豪宅區，及吐露港海景，視野開揚。 由長實發展的鹿茵...
2021-03-09
雖然美國的疫情紓困方案可望推出，但美國國債息率抽升，市場仍充滿不明朗因素，美國股市周一早段個別發展，杜指早段曾升275點報31772點，標普指數曾升22點至點，納指則跌111點報12808點。 ...
2021-03-09
多蒙特在歐聯十六強首回合作客3:2領先西維爾，今晚次回合回歸地頭理應踢得保守，但該隊一向攻強守弱，中場安利簡恩矢言會以攻代守。再者蜂軍射手艾寧夏蘭特近況大勇，今仗一於率隊再下一城雙殺西維爾完美晉級，主勝去馬。（Now644、有線661、601台周三凌晨4:00直播） 上月中首回合蜂軍憑艾蘭夏蘭特梅開二度，加上中場達侯特的入球，作客3:2勝西維爾。他們有三個作客入球在手，今次踢得保守無可厚非，可是球隊一向攻強守弱，過去十一場各賽事失十九球，上仗德甲又作客2:4不敵死敵拜仁慕尼黑，故中場安利簡恩矢言今仗實行以攻代守：「教練已找到解決方法。我們只要專注比賽，踢出自己風格便...
2021-03-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
沈卓盈（Jess）和鄺芷凡（Omi）及新加入的「女神經」梁諾妍（Inez）為香港開電視節目《五星級絲打II》擔任主持。後兩者唔覺意踢爆大肚Jess拍攝時着高踭鞋跑上跑落，仲試過被地毯Kick到雙膝撞落...
2021-03-09
政府推行覆蓋全港的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，為所有香港市民免費接種新冠疫苗。 優先接種組別 以下五個組別人士可於首階段優先接種疫苗： • 60歲或以上人士(陪同70歲或以上長者...
2021-03-09
三月二十一日在沙田馬場上演的寶馬香港打吡大賽，是四歲馬經典系列的終極戰，參賽馬無第二次機會。盛事當前，馬會特別推出「打吡齊齊分獎金」問答遊戲，讓馬迷溫故知新。由今日至本月十八日，馬迷可進入問答遊戲專頁...
2021-03-09