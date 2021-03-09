  • 2021年3月9日 星期二
  • 23º
  • 69%
熱門： 科興疫苗吳孟達周星馳完善選舉制度車牌拍賣

日報新聞 > 財經

華置溢利跌21.3% 末期息仍派一仙

2021-03-09 列印
　　早前發盈警的華人置業（127）公佈，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利6.22億元，按年下跌21.3%，主要為投資物業公平值變動的未變現虧損增加約8億元等所致；每股盈利0.326元，末期息1仙，按年持平。若撇除主要非現金項目虧損淨額，核心盈利按年上升31%，至約22.3億元。

　　期內，收入30.41億元，按年飆升1.32倍。物業租賃方面，期內非零售及零售部份之租金收入分別減少32.3%，至3.02億元，以及減少7.3%，至7140萬元，租金收入總額按年減少28.6%，至3.74億元元。

　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd