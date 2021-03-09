鐵塔賺64億升兩成三 塔類收入5G佔比逐步增

公司去年全年收入達810.99億元，按年增長6.11%，期內EBITDA達595.27億元，同比上升4.99%，每股盈利為0.0368元，對比去年同期為0.0297元，派發末期息0.02235元，對比去年同期0.01455元，大增53.61%，而派息比率亦達68%創新高。
佟吉祿在業績會議上表示，今後的派息比率仍然會根據公司盈利和資本開支需要，以及現金流情況而定，未來一定進一步提高股東的派息水平。
累計承建76.6萬5G站址
至於5G方面，截至去年年底，中國鐵塔累計承建76.6萬個5G站址，當中在已有基站上建設的比例達97%。佟吉祿表示，今明兩年的5G網絡仍屬於規模建設階段，預計新建基站的數目將會逐年增加。他又指，公司高度關注投資效益，除在現有基站改造外，未來會盡量利用社會設施基站，減少高塔建設，以控制資本開支。
去年全年因市場建設需求增大，公司資本開支結果超過預期，按年大增36.9%至371.22億元，主要因5G建設規模超預期，新建基站及共享改造資本開支明顯增長所致。總會計高春雷透露，新一年的資本開支將回落至約300億元，較2020年減少約19.2%，當中基於5G基站新建和共享改造的開支預期為184億元，基站相關系統和設備，以及維護性資本支出預期為37億元，拓展跨行業業務以及能源經營業務拓展部署的投資預期達45億元。