強積金上月回報0.48% 人均賺1098元

貴州遵義縣男子韋某沒想到，與鄰居李某開玩笑，居然能把對方「笑死了」。其後韋某被警方以涉嫌過失致人死亡罪羈押，最後雖免除刑責，但要向死者家屬賠償六萬元人民幣。 案情指，二〇一八年二月六日早上，韋某和鄰居李某在住宅附近的士多店相遇，期間兩人愉快地開玩笑，笑聲不斷，並不斷相互推搡。但李某突然臉色大變，栽倒地上。韋某初時以為李某故意欺騙自己，但看他躺在地上一動不動，臉色發紫，韋某驚慌得跑回家中。其後士多店老闆發現時，李某已錯失救治機會。當局驗屍後指，李某因冠心病致循環呼吸衰竭死亡。 家屬其後報警處理，警方展開調查，指韋某與李某同為鄰居，應知李某患有冠心病，但韋某還與對方嬉笑推搡，導...

2021-03-09