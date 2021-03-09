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強積金上月回報0.48% 人均賺1098元

2021-03-09 列印
　　環球市況表現反覆，連帶強積金表現亦受影響。基金研究機構理柏數據顯示，上月本港整體強積金平均回報錄0.48%；當中歐洲股票基金表現最好，而醫療健康基金則跑輸其他基金類別。若按去年9月底強積金總資產1.02萬億元、計劃成員總數445.9萬人計，「打工仔」人均帳面約賺1098元。

        根據理柏數據顯示，今年2月底止各類強積金整體平均錄得0.48%單月升幅，其中醫療健康基金表現為最差，單月錄得負回報3.42%，其次為亞太區股票錄得負回報2.87%，而亞太區當地貨幣債券錄得負回報1.61%。

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