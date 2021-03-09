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瑞銀料內地增長8.2% 股市處慢牛調整期

2021-03-09 列印
　　瑞銀預測中國全年增長8.2%，高於官方6%增長目標，該行銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，官方在環球疫情未穩定下，需要足夠空間調節增速以及去槓桿，官方目標相對保守，在內需及出口反彈下，經濟表現將好於預期。

        該行中國策略主管劉鳴鏑指股市正處於慢牛調整期，為投資者提供買入機會。受美國十年期國債利率抽升影響，市場預期出現通脹拖累大市，而企業盈利才是投資關鍵，業績期過後股票的投資價值將更清晰，預測今年底MSCI中國及滬深300指數年底將分別為126點及6100點。

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