中環IFC外望——日資恐國安法撤資 說法自相矛盾

做生意首要賺錢，雖然企業營運還有許許多多考慮因素，但是否在一個地方投資，最重要考慮是賺錢機會。日本最大網上券商思佰益（SBI Holdings）表示因為港區國安法實施，計劃將公司業務撤出香港， 以「沒有自由，就沒有金融業務」作理由，這是否事實全部，大家可以自行評論。



思佰益行政總裁北尾吉孝向《金融時報》表示，計劃將公司業務撤出香港，原因是「沒有自由，就沒有金融業務」。他更表示，香港已不再是金融機構良好的營運據點，更多日本企業正重新考慮在香港的業務規模。該公司正在評估以新加坡或上海作為替代方案。



香港雖然實施國安法，但內地都有國安法，而且都是針對危害國家安全的行為，因此思佰益因港區國安法關係，研究以上海取代香港，似乎理由有點自相矛盾。其實思佰益多年前已開始投資中國的金融服務及生物製藥業務，一早已看中內地投資機會，更計劃以上海取代香港，可見雖然面對中國國安法，但在內地的投資機會，集團仍是充滿野心爭取。



WeLab獲安聯旗下Allianz X領投近6億



金融科技公司WeLab公佈，獲保險及資產管理公司安聯集團旗下的Allianz X領投近6億元，並建立戰略合作關係，未來將透過虛擬銀行WeLab Bank推出智能理財顧問服務，目前正在申請過程中，冀今年或明年初可以推出。



數位現有投資者亦參與本次C-1輪融資，目前融資仍在進行中，預計在數月內正式完成。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，未有設置本次融資規模目標；至於WeLab Bank，認為3至5年實現收支平衡的問題不大。



高瞻