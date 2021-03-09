科技股遭拋 納指挫202點 曾越三萬二關 杜指彈490點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報31987點，升490點；納斯達克指數收報12717點，跌202點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見48.86港元，較香港收市價升1.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見641.03港元，較香港收市價跌1.47港元。
美國的1.9萬億美元紓困方案，在獲參議院通過之後，預料可獲眾議院以及總統開綠燈，並正式生效，預料有助刺激經濟。不過，美國十年期國債息率，抽升至逾1.6厘水平，卻對投資市場不利。
此外，英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，英國經濟面臨的風險仍然偏向下行，因此在沒有明確證據顯示經濟正在吸收過剩產能之前，不會收緊貨幣政策。他又指，未來一年失業率可能上升並維持高位。
美團小米曾瀉約一成
至於歐洲股，英國富時指數中段接近持平，法國CAC指數升0.9%，德國DAX指數中段則升近1.5%。
港股方面，美國債息率持續高企，科技股再次成為沽空及狙擊之對象，其中美團(3690)及小米(1810)曾瀉約一成，拖累科指一度大跌7%低見8023點，創今年以來最低，亦是創有記錄以來最大單日跌幅，收造8081，下瀉6.4%。
恒指高開低走，且失守二萬九關，全日走勢波動，高低波幅高達964點，最後收造28540點，大挫557點，失守50天線(28924)，三日累跌1339點。
市場交投熾熱，主板總成交增加至2767億元，北水淨流出131億元。