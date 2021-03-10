杜指再創歷史高位 美債息回落 納指勁彈513點

市場關注美國抗疫紓困方案，以及接種疫苗進展，但美國債息回軟，帶動美股上升，科技股更見全線反彈。美國10年期國債息率，由約1.6厘高位回落，最新報1.54厘，紓緩市場緊張氣氛，市場將密切關注美國財政部未來幾天的公債拍賣，共計三場的拍賣總額為1200億美元。其中納指曾勁彈逾400點，重上13000點水平；杜指曾升逾300點，再創歷史新高；標普500指數則升近2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32017點，升215點；納斯達克指數報13123點，升513點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.24港元，較香港收市價跌0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見673.13港元，較香港收市價升29.13港元。



特斯拉一度升兩成



債息下降，帶動周二美股愈升愈有，其中以科技為主的納斯達克指數近尾段升幅擴大至4%。之前連跌五日的電動車公司特斯拉，股價更大幅反彈兩成。



市場人士認為，債市穩定可望幫助科技股彌補部份損失。有基金經理表示，儘管防疫限制措施已放寬，因為購物習慣出現轉變，許多公司仍將受惠網上購物與電子遊戲需求。



美國眾議院最快周二通過最新版的1.9萬億美元刺激法案，預計總統拜登將在周日以前簽署立法，可望為市場增添更多信心。



經濟數據方面，歐羅區去年第四季本地生產總值修正為按季下滑0.7%，較預期的0.6%跌幅略為遜色。油價則窄幅上落，紐約期油昨晚每桶報65美元，接近持平。



歐洲股市普遍造好，投資者持續關注美國債息走勢。英國富時100指數收報6730.34點，升11點。德國DAX指數收報14437.94點，升57點。法國CAC指數收報5924.97點，升21點。



港股昨日則輕微高開後曾插214點，低見28326點，其後傳出國家隊入市護盤，恒指拗腰回升，最多反彈506點，高見29047點，收報28773點，升232點，終止三連跌，但失守二萬九關及50天線（28973），大市成交金額2759億元。



舊經濟股成為支撐恒指主力，友邦（1299）漲4.3%，收報100.7元；大笨象滙控（005）升2.09%，收報48.75元；創科（669）則跑贏一眾藍籌股，收飆6.01%，報120元；銀娛（027）炒高4.91%，收報72.65元。傳長和（001）旗下和黃醫藥最快上半年赴港掛牌，長和股價抽升4.87%，收報63.5元，連漲五日。



港股拗腰反彈232點



美債息略為回落，科技股個別發展。快手（1024）一度插6%，低見250元，創上市後新低，但收升2.26%，報272元；騰訊（700）微升0.23%，收報644元；阿里巴巴（9988）揚1.54%，收報224元。相反，美團（3690）曾插穿300元大關，低見289.2元，收跌2.2%，報302元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，雖然港股昨日企穩，但美股積弱，以及A股亦「不爭氣」，而且北水錄得淨流出，難以估計港股何時才可完全扭轉劣勢。