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女股神：趁低吸納科技股

2021-03-10 列印
　　市場對美債上升憂慮持續，科技股光芒不再，然而有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood，向擁躉大派定心丸，直言不擔心近期科技股大幅回調，甚至表示科技股跌市讓她收穫更大投資機會。

        隔夜美股科技股大插水，Cathie Wood管理的ARK基金全線下跌，當中ARKK從二月中高位累跌逾三成。不過她表示，並不害怕旗下基金下挫，相反堅信牛市正在擴大，早前暗淡的價值股及周期股，亦加入牛市行列之中，長遠有利ARK投資組合。

        Cathie Wood相信，隨著時間流逝，她的投資策略將獲得回報，並且她亦將利用近期跌市來獲利。她坦言，對ARK而言，最壞情況應屬另一個科網泡沫爆破，市場升幅收窄，僅剩小部份投資者獲利。
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