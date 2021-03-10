朝雲暗盤表現「失魂」 潛水19%每手蝕875元

近期港股市況低迷，連帶新上市的朝雲集團（6601）股價亦「失魂」。今日首掛的朝雲集團雖然錄得逾170倍超額認購，但昨日暗盤失守招股價，在耀才暗盤中該股最高僅見八元，收報7.45元，跌19%，每手500股帳面虧損875元。



朝雲集團昨日公佈配發結果，最終以招股價上限9.2元定價，全球發售超過3.3億股，最終獲得集資淨額28.88億元。



當中香港公開發售部份獲近26.76萬份申請，超額認購逾171倍，一手中籤率50%，抽30手穩中一手，乙組頭獲配至少28手。



另外，國際配售亦錄得13.8倍超購。該股合共接獲19張頂頭槌飛，每張頂頭槌飛可獲配35萬股即七百手，未計認購手續費及孖展利息，帳面合計已蝕57.75萬元。



致富證券董事及證券業務部主管郭家安表示，朝雲集團若上市跌穿招股價，很多「蟹貨」沒有離場，股價難以被炒起，加上現時市況欠佳，有更多「平貨」供投資者選擇，不建議投資者在首掛入市。



另一邊廂，市傳再有多隻醫藥股來港上市。



據路透旗下IFR報道指，長和（001）旗下的和黃醫藥再次啟動來港上市計劃，最快或在今年上半年來港上市，初步計劃集資五億美元（約39億港元）。



和黃醫藥早在2019年已經通過港交所（388）上市聆訊，惟其後因為市況波動，最終沒有啟動招股程序。其後曾有消息指，和黃醫藥計劃在上海科創板上市。



傳電動三寶擬來港上市



另外，據外電報道指，在美上市的三間電動車中概股小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車，準備今年內在港二次上市。



據消息人士稱，三間公司正在與數間銀行商討在香港發行股份，尋求今年將在香港上市，擬發售至少5%股份，按美股市值計算籌資總額約50億美元（約390億港元）。



小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車均不予置評。



