中電信圓回A夢 擬發121億新股

中電信昨日發表公告指，在符合上市地最低發行比例等監管規定前提下，將會發行不超過120.93億股，佔本次A股發行後，公司已發行總股本13%。有關決議案昨日經董事會審議通過，財務總監朱敏透露，公司初步計劃在4月9日召開特別股東大會進行審議，提議獲通過後再按照內地證監會要求，正式提交申請。該公司計劃將發行A股募集所得資金，用於5G產業互聯網建設項目、雲網融合新型信息基礎設施項目，以及科技創新研發項目。
純利增1.6% 派息持平
中電信昨日亦派發去年成績表，期內純利為208.5億元（人民幣，下同），按年增長1.6%，期內收入達3936億元，按年增長4.7%，期內EBITDA達1189億元，按年增長1.4%，每股盈利為0.26元，對比2019年同期為0.25元，派發末期息0.125元，與2019年持平。
5G建設方面，截至2020年底公司在用5G基站合共有38萬個，預計今年年底前可再增加32萬個至70萬個基站。截至年底，5G套餐用戶數達至8650萬，滲透率達24.6%，5G特色應用用戶規模合計超過1.5億戶，所有地級城市、縣城以及部份發達鄉鎮均已實現覆蓋。來自5G用戶的平均收入（5G ARPU）達65.6元。
在資本開支方面，今年全年資本開支預計為870億元，當中在5G資本開支投入與去年亦基本持平，較2020年僅微升5億元至397億元，佔整體開支45.6%。另外，25.3%開支將投入至產業數碼化業務，10%會投入至雲相關業務。